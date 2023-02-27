Канада будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо, пообещал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявляет, что оккупированный Россией Крым всегда будет территорией Украины.

Об этом говорится в его заявлении по случаю Дня сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя. "Канада подтверждает свою преданность украинцам и принципам, за которые они борятся - демократию, справедливость и свободу. Мы продолжим использовать все имеющиеся у нас средства для поддержки Украины столько, сколько это будет нужно", - заявил Трюдо.

"Поскольку украинцы продолжают борьбу за землю, которая по праву принадлежит им, сегодня мы повторяем, что Крым - это Украина и всегда таким будет", - добавил Трюдо.

Видео дня

Он отметил, что в прошлом году Канада обязалась выделить более 5 миллиардов канадских долларов на помощь Украине, в том числе более 1 млрд долларов на военную помощь.

Также Канада обучает украинских военных благодаря Операции "Объединитель" (UNIFIER) и передает Украине 8 основных боевых танков Leopard 2 и систему противовоздушной обороны NASAMS.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Украине отмечали День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя. Президент Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что украинский флаг вернется в каждый уголок Украины.

Помощь Украине от Канады

Как известно, недавно Канада пообещала передать Украине четыре немецких танка Leopard. В годовщину полномасштабного вторжения Джастин Трюдо заявил, что страна удваивает количество этих танков.

В январе они пообещали предоставить Украине 200 бронеавтомобилей Senator. В Минобороны тогда отметили, что с начала 2022 года оказали Украине помощь на сумму более 5 миллиардов долларов.

Осенью Канада объявила, что выпустит пятилетние облигации Ukraine Sovereignty Bonds в поддержку Украины.

В октябре Канада ввела новые санкции против РФ - они затронули 35 российских граждан, включая руководителей корпорации "Газпром".

Вас также могут заинтересовать новости: