В Париже мужчина напал на полицейских с двумя ножами. Правоохранителям пришлось отбиваться.
Об этом сообщает Actu17.
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Около 15:00 жительница столицы позвонила в полицию и сообщила о двух подозрительных мужчинах во дворе своего дома.
Когда копы приехали на вызов, на них набросился один из мужчин с двумя кухонными ножами и криком: «Аллаху Акбар». Правоохранители нейтрализовали нападавшего электрошокером.
Вместе с нападавшим задержали и его 60-летнего отца, который был рядом во время происшествия.
По информации источников издания, полиция хорошо знает преступника – он страдает шизофренией. Во время задержания его слегка ранили. Предварительные данные указывают, что злоумышленник готовился напасть на «третье лицо». Начато расследование.
Что случилось во Франции
29 октября в церкви в центре Ниццы неизвестный с ножом напал на прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.
Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.
Все началось с того, что 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразил свое недовольство риторикой Макрона.
В тот же день в стране борьбу с терроризмом перевели на более высокий уровень срочных мер.
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