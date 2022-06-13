Блинкен добавил, что правительство России пытается держать своих граждан в неведении относительно зверств, которые оно совершает против народа Украины.

На четвертом месяце полномасштабного вторжения России на территорию независимой Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен пожелал россиянам в день России жить без репрессий.

Об этом сообщается в обращении к россиянам на сайте Госдепа.

"Российские граждане, как и люди во всем мире, заслуживают того, чтобы жить без репрессий и иметь возможность пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь возмездия… Кремль усилил репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. Слишком много российских граждан находятся за решеткой за "преступление" — говорить властям правду о действиях своего правительства", — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что это включает в себя возможность высказывать свое мнение и мирно участвовать в гражданской и политической деятельности в своей стране.

Блинкен добавил, что правительство России пытается держать своих граждан в неведении относительно зверств, которые оно совершает против народа Украины.

По словам госсекретаря, война Кремля оставила Россию в международной изоляции и лишает российских граждан возможности строить лучшее будущее в гармонии со своими соседями.

Война в Украине и позиция Блинкена:

27 мая Блинкен заявил, что Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Вместо того, чтобы уничтожить независимость Украины, он ее укрепил. Вместо того, чтобы разделить НАТО, он объединил его. Вместо того, чтобы подтвердить силу России, он ее подрывает. И вместо того, чтобы ослабить международный порядок, он объединил страны для его защиты.

1 июня Энтони Блинкен на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом конференции заявил, что Россия может хоть завтра остановить войну, но никаких признаков этого нет.

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