Блинкен добавил, что, очевидно, война будет продолжаться еще неколько месяцев.

Россия может хоть завтра остановить войну против Украины, но никаких признаков этого США не видят.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом конференции.

Блинкен добавил, что, очевидно, война будет продолжаться еще неколько месяцев.

"Мы не знаем, как будет развиваться война в Украине и сколько времени будет продолжаться, мы видим еще несколько месяцев конфликта. Если Россия завтра решит остановить агрессию, она может это сделать, но никаких признаков этого мы не видим", — отметил госсекретарь.

Также Блинкен заявил, что Украина нуждается в оружии для эффективной защиты в войне с Россией и начале контрнаступления. США будут поддерживать Украину всем необходимым для этого.

"Мы не знаем, когда это произойдет. Мы не знаем, как это произойдет. Но что мы можем сказать – это то, что мы сделаем: Украина должна иметь достаточно оружия, чтобы себя защитить", – отметил Блинкен.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Блинкен заявил, что Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Вместо того, чтобы уничтожить независимость Украины, он ее укрепил. Вместо того, чтобы разделить НАТО, он объединил его. Вместо того, чтобы подтвердить силу России, он ее подрывает. И вместо того, чтобы ослабить международный порядок, он объединил страны для его защиты.

Вас также могут заинтересовать новости: