Участниками учений стали более 3 тысяч военных.

Россия начала военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. Привлечено около 3 тысяч военных и тяжелая техника.

Об этом пишет Русский "Интерфакс".

Учения стартовали в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Привлечено 300 единиц военной техники, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и штатное стрелковое вооружение.

В Западном военном округе РФ заявили, что главным акцентом учений станут контрольные стрельбы, организация маршей и оборудование опорных пунктов.

Читайте такжеИзменят ли протесты в Казахстане планы Путина по Украине: появился прогноз"Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы. Во время боя экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи метров", - говорится в сообщении.

Возможна эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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