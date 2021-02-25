Оказалось, что на судне отказал бортовой компьютер, вследствие чего рулевое управление вышло из-под контроля.

В Карибском море роскошная 77-метровая моторная яхта Go протаранила пирс и несколько лодок яхт-клуба Сен-Мартена.

Видео инцидента опубликовало издание Boat International.

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Оказалось, что на судне отказал бортовой компьютер, вследствие чего рулевое управление вышло из-под контроля. Яхта с людьми на борту врезалась в пирс, когда покидала лагуну Симпсон Бей с пристани Иль-де-Соль.

Сообщений о травмах отдыхающих или членов экипажа не поступало.

Генеральный менеджер яхт-клуба рассказал, что последствия аварии устранены. На данный момент страховая компания оценивает ущерб.

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Автор: УНИАН