В Карибском море роскошная 77-метровая моторная яхта Go протаранила пирс и несколько лодок яхт-клуба Сен-Мартена.
Видео инцидента опубликовало издание Boat International.
Читайте такжеПодросток 49 дней провел на деревянном плоту в открытом океане и выжил (видео)
Оказалось, что на судне отказал бортовой компьютер, вследствие чего рулевое управление вышло из-под контроля. Яхта с людьми на борту врезалась в пирс, когда покидала лагуну Симпсон Бей с пристани Иль-де-Соль.
Сообщений о травмах отдыхающих или членов экипажа не поступало.
Генеральный менеджер яхт-клуба рассказал, что последствия аварии устранены. На данный момент страховая компания оценивает ущерб.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В результате аварии прогулочной яхты на озере Виктория погибли 22 человека
- В США из-за пожара на яхте могли погибнуть 34 человека (фото)
- У берегов Италии обнаружили яхту с 74 нелегалами, на борту которой находились 2 украинца
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram