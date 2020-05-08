CNN об ученых в Антарктиде: "Во времена коронавируса мы будто на Луне"

В то время, как весь мир борется с пандемией коронавируса, один континент смог остаться полностью свободным от инфекции.

Антарктида, самое холодное место на Земле, теперь считается еще и "самым безопасным", потому что здесь не зафиксировано ни одного случая заражения. COVID-19 приблизился вплотную к континенту, когда последние сезонные круизные лайнеры проплывали мимо. Но вирус не смог перепрыгнуть на замерзший антарктический берег.

И поскольку в Антарктиде как раз начинается зима, в течение которой континент будет полностью отрезанным от остального мира, все так и останется, - пишет CNN. Издание уточняет, что в Антарктиде официально нет местного населения, за исключением пингвинов, китов, тюленей и альбатросов. Но на самом деле на континенте живет около 5 тысяч человек. В основном это ученые и исследователи, которые работают на 80 базах. Координатор станции "Палмер" на побережье острова Анверс Кэри Нельсон одна из них.

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"Не думаю, что сейчас есть кто-то, кто был бы не рад, что оказался здесь в безопасности. Некоторые люди готовы вернуться домой, чтобы помогать людям, которых любят и быть полезными в этот период истории. Но все мы ценим жизнь в месте, где эта катастрофа и все последствия для здоровья и образа жизни от нее просто отсутствуют", - сказала она.

Несмотря на географическую изоляцию от пандемии, которую Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "величайшим вызовом" со времен Второй мировой войны, Нельсон и ее коллеги постоянно следят за всеми событиями.

"Я читаю все, что могу, о развитии ситуации. Чувствую, что это мой долг как человека следить за тем, что происходит в мире", - говорит Нельсон, которая постоянно работает в Антарктиде с 2007 года.

Роберт Тейлор работает на научно-исследовательской станции "Ротери" на острове Аделаида. 29-летний выходец из Шотландии работает полевым гидом, помогая ученым проводить исследования и организовывая безопасность всех полевых работ и передвижения. Тейлор с самого начала пристально следил за кризисом, но из-за длительного времени не осознавал всю его серьезность.

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"Я помню, когда появились сообщения из Китая в начале января. А потом были первые несколько случаев в Великобритании. И я думал, что это что-то незначительное и очень далеко, что меня не заденет", - сказал Тейлор, который полгода работает на станции.

Он добавил, что волнуется за свою семью, особенно за бабушку. Но признается, что в Антарктиде ему трудно ощутить связь с тем, что происходит.

"Это как быть на Луне и смотреть вниз на все. Мы видим, что происходит, но это так далеко", - объясняет он.

CNN пишет, что на протяжении последних лет в Антарктиде процветал туризм. А круизы на холодный континент становились все более популярными. Согласно данным Международной ассоциации туроператоров Антарктиды, примерно 56 тысяч человек посещали континент во время сезона 2018-2019 годов. Количество туристов таким образом выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. В это же время много миллионов долларов были вложены в ремонт станции "МакМурдо", которая остается главной станцией США, а также соседней станции "Скотт" и новозеландского Антарктического научного центра. Все помещения были обновлены включительно с научными лабораториями и жилыми корпусами. В 2019-2020 году в Антарктиде ждали 78 тысяч туристов. Но станции начали вводить ограничения на посещения в начале года, когда вирус начал распространяться по миру. Когда страны начали вводить карантины, поездки в Антарктиду стали запрещены.

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"Несколько кораблей останавливались неподалеку, чтобы провести экскурсии на станциях. И мы также сходили на борт больших кораблей, чтобы провести лекции. Но в конце января, когда все началось, мы прекратили впускать посетителей и давать им лекции. Поэтому этим летом было меньше гостей на станции "Палмер"", - сказала Нельсон.

Тейлор должен оставить Антарктиду в апреле 2021 года. Но он замечает, что подождет и посмотрит, "каким будет следующий этап", прежде чем решить, возвращаться в Великобританию или нет.

"Говорят, сезон, проведенный в Антарктиде, меняет. Но я все думаю, не изменится ли мир больше за это время, чем мы. В основном мы будем продолжать жить так, будто коронавируса никогда и не было. У нас есть спортзал, музыкальная комната, библиотека, кинотеатр, все вещи, которые мы воспринимали как должное и которых не хватает людям дома", - сказал британец.

Нельсон разделяет эти его настроения. Ее запланированное возвращение домой должно было состояться в апреле. Но она отложила его "до прибытия зимней команды". Когда она, Нельсон и другие жители Антарктиды вернутся, их встретит другой мир. Новая жизнь, за которой они наблюдали с большого расстояния. Все простые вещи, которыми они наслаждаются на холодном континенте, могут стать лишь воспоминанием.

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"Мы до сих пор можем социализироваться, как захотим, без страха, давая "пять" друг другу и обнимаясь. Мы можем сидеть близко друг к другу. Нам не приходится с ужасом оглядываться, если кто-то будет кашлять. Я настолько благодарна за это, и я пытаюсь насладиться последними крохами времени такой жизни", - сказала Нельсон.

"Когда мы уедем отсюда, это все останется позади. И я пытаюсь заставить свой мозг запомнить, как это было, запечатлеть это ощущение свободы и защищенности, чтобы не забыть его позже", - добавила она.