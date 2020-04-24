Планирует встречи с министрами: стало известно, когда Джонсон вернется на работу после выздоровления от коронавируса

Джонсон уже дал указание своим помощникам, чтобы те внесли в его рабочий график на следующую неделю встречи с различными министрами.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сейчас восстанавливается после COVID-19, намерен вернуться на работу в понедельник, 27 апреля.

Об этом пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на информированные источники.

По словам одного из собеседников издания, в течение последней недели британский премьер «много и полноценно работал».

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Как отмечает газета, Джонсон уже дал указание своим помощникам, чтобы те внесли в его рабочий график на следующую неделю встречи с различными министрами.

27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня. После этого премьера поместили в обычную палату. Он был выписан из больницы 12 апреля.