Проверку норок начали после того, как почти 170 животных на ферме Danmink внезапно умерли.

В Литве у троих работников норковой фермы обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого коронавирус подтвердили у животных.

Читайте такжеВ Испании откроют 13 тысяч центров для вакцинации населения от коронавирусаТакже зараженных животных обнаружили на другой ферме, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Нам известно о трех случаях коронавируса на норковой ферме в районе Йонавы. Все пациенты имеют типичные симптомы. Они по возрасту не входят в группу риска", - сообщила пресс-секретарь Национального центра общественного здоровья.

По словам министра здравоохранения Аурелиуса Вериги, штамм вируса еще исследуют.

"Будет осуществлен генетический анализ вируса как у норок, так и у зараженных людей, и только после этого можно будет сказать, насколько он опасен... Мы сообщим об этом, как только получим ответ", - отметил министр.

Решение о дальнейшей судьбе животных будет принимать Государственная служба по продовольственной безопасности и ветеринарии после оценки рисков.

Проверку норок начали после того, как почти 170 животных на ферме Danmink внезапно умерли. Анализ подтвердил, что они были заражены коронавирусом. Впоследствии умерли еще более 150 животных - на этой же ферме и второй, Vilkijos ūkio. Около 40 животных, которые непосредственно контактировали с зараженными, уже уничтожили. Всего на обеих фермах - около 60 000 норок.

Директор второй фермы еще надеется, что уничтожения всего поголовья животных удастся избежать. По его словам, сейчас непонятно, смогут ли предприниматели рассчитывать на какую-то компенсацию в случае решения об уничтожении, потому что коронавирус как причина не прописан в законодательстве. Потеря одной норки будет стоить ферме 30 евро.

Отмечается, что в Литве находится 86 пушных ферм, на которых выращивают более 1,6 млн норок.

Коронавирус у норок

В Дании в начале ноября выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок людям

Власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, обнаруженной у животных. Датское правительство опасается, что из-за генетических изменений вируса он может быть нечувствителен к вакцине.

Это решение сопровождалось в стране политическим кризисом. В конечном итоге правительство решило, что угроза вакцине в связи с новой мутацией вируса, "вероятнее всего, устранена".

Однако к тому моменту фермеры в Дании уничтожили более 10 миллионов норок.

Случаи заражения норок коронавирусом фиксируются и в других странах.

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Автор: УНИАН