Президент США Дональд Трамп ранее уже договаривался о редкоземельных металлах с другой страной - Афганистаном. Правда, когда правительство в Кабуле согласилось на такое сотрудничество, США отдали страну Талибану.
Об этом в эфире проекта "Мосейчук Podcast" рассказал соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко. "Я хочу напомнить 2017 год, когда Трамп был в первой каденции и в Нью-Йорке состоялась встреча с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Где они заявили, что американская геодезическая служба провела исследования и обнаружила в Афганистане очень много полезных ископаемых, и редкоземельных металлов в частности. Трамп сказал, что надо, чтобы американские компании получили доступ к этим ископаемым. Прозвучала сумма в триллион долларов", - напоминает эксперт.
Впрочем, когда официальное правительство Афганистана согласилось на предложение, Вашингтон развернулся к Талибану. С которым, отметил Оленченко, на тот момент воевал уже 16 лет:
"Но после того, когда президент Республики Афганистан сказал, что готов разрабатывать ископаемые, Трамп вступил в тайные переговоры с талибами. После 8 раундов этих переговоров он подписал соглашение с ними, по которому отдавал Афганистан Талибану. Уже эта технология была реализована Трампом в отношении Афганистана".
Напомним, США вторглись в Афганистан в 2001 году, в ответ на теракт 9/11. Талибан, который тогда правил Афганистаном впервые, был обвинен американцами в сотрудничестве с Аль-Каидой и укрытии Усамы бен Ладена.
Соглашение о полезных ископаемых с США
Как известно, это соглашение было направлено на совместную разработку украинских минеральных ресурсов. Его основным элементом было создание Инвестиционного фонда восстановления, куда Украина должна была бы направлять 50% будущих доходов от добычи полезных ископаемых.
Во время встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме возник публичный спор, который привел к досрочному завершению переговоров и отмене подписания соглашения.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сейчас Вашингтон не рассматривает возможность подписания соглашения, поскольку для этого Киев должен согласиться на подписание мира.