Трамп продолжает упоминать полезные ископаемые Украины, подчеркивая, что США должны получить к ним доступ за оказанную ранее помощь. Но что еще надо об этом знать - сообщил эксперт.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась передать Америке полезных ископаемых на 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь. "Я сказал им, что хочу получить полезные ископаемые на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов, и они, по сути, согласились на это", - сказал он.

При этом Трамп настаивает на том, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией. О таких перспективах и их условиях УНИАН поговорил с директором энергетических программ "Центра Разумкова" Владимиром Омельченко.

По Конституции недра, находящиеся на территории Украины, принадлежат народу. Насколько законным будет подписание документа об их передаче?

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Думаю, что это вопрос конституционный. Без соответствующего внесения изменений в законодательство это невозможно. Поэтому без парламента это тоже невозможно сделать.

Прежде всего надо, чтобы этот путь отвечал верховенству права в Украине и учитывал интересы прежде всего украинского народа, а не отдельных американских промышленников.

В недавнем интервью президент Зеленский заявил, что Украина получила от США помощь в "более 75 миллиардов долларов", опровергнув сумму в $177 млрд, названную журналистами. Почему в таком случае Украина, по словам Трампа, соглашается на передачу ресурсов на $500 миллиардов долларов, то есть более чем в пять раз больше, чем получила в качестве поддержки?

Вы знаете, этот вопрос еще только обсуждается, не имеет никакого соответствующего решения. Идет просто переговорный процесс. Безусловно, Трамп - человек, который действует в интересах США, и он пытается обеспечить своей стране как можно больше выгоды.

Поэтому он называет такую сумму. Но, во-первых, мы можем также ставить определенные условия, - что да, мы готовы создавать, например, со Штатами совместные предприятия по разработке полезных ископаемых, но в этом предприятии должен быть, так сказать, контрольный пакет или какой-то пакет государственной собственности страны.

Это не значит, что мы все ресурсы, на все $500 млрд передадим, это предположение абсурдное. Сейчас есть только разговоры, которые не оформлены ни документами, ничем. Поэтому Украина может вести переговоры и ставить свои условия, чтобы ее интересы были учтены.

В принципе, это нормальное предложение совместной разработки месторождений редкоземельных металлов. Это очень долгий процесс, это десятилетия, включая доразведку полезных ископаемых, потому что полной информации нет о них. Пока доразведка состоится, пока будут согласованы все документы, это будет 2040-2050-й годы, это будет не так быстро.

О десятилетии: какой шанс, что следующий после Зеленского президент захочет отказаться от выполнения такого договора?

Это зависит от того, каким сам договор будет, каким законом будет все оформлено. Если с нарушением закона оформлено, - это возможно, безусловно.

Могут ли европейцы, которые помогали Украине не меньше США, посмотрев на этот, так сказать, "аукцион щедрости", также потребовать какой-то "компенсации"? Особенно учитывая то, что в администрации Белого дома уже несколько раз заявили, что США намерены переложить все расходы и вопросы безопасности Украины на Европу?

Думаю, вряд ли. Здесь, опять-таки, надо воспринимать слова Трампа с долей скепсиса. Возможно, он ведет свою игру и не собирается ничего разрабатывать, поскольку прекрасно понимает, что разработка этих ископаемых - это очень долгий процесс. Неизвестно, сколько их там есть. Сложные условия инвестиционные в Украине. Война, после войны - восстановление.

Скорее всего, он делает для своего избирателя, чтобы показать, что, мол, Байден все давал "на шару", а он заботится об американцах, и помощь Украине будет не просто так, а за месторождения. То есть этим месседжем он хочет обосновать поставки оружия, понимая, что оружие Украине необходимо.

Какие ресурсы могут заинтересовать Трампа?

Трампа никакие не могут интересовать, потому что он мало что в них понимает. Могут интересовать бизнес, который стоит за Трампом. Это прежде всего редкоземельные ресурсы, титановые руды, литий, марганец и так далее.

Сколько лет или, возможно, поколений понадобится Украине для того, чтобы отдать ресурсы, эквивалентные 500 миллиардам долларов?

Невозможно сказать. Надо делать специальное технико-экономическое обоснование, прогнозы, концепцию, стратегию. Это очень большая работа. Чтобы такую оценку сделать, нужны годы.

справка Владимир Омельченко Директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко - директор энергетических программ «Центра Разумкова» Он является автором более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. С февраля 2007 г. был экспертом «Центра Разумкова», с 2013 года - директор энергетических программ.

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