На поверхность они поднялись во время подземных толчков, вызванных активностью вулкана Сурибати.

На берегу острова Иводзиме в Японии всплыли "корабли-призраки".

Об этом сообщает издание Daily Mail.

24 японских транспортных судна были потоплены Военно-морскими силами США в конце Второй мировой войны, во время битвы за Иводзиму.

На поверхность они поднялись во время подземных толчков, вызванных активностью вулкана Сурибати. Теперь затонувшие корабли "сидят" на вулканическом пепле.

"Обесцвеченная морская область распространилась на прилегающие районы, что указывает на то, что вулканическая активность еще не уменьшилась", - сказал Сецуя Накада, директор правительственного центра содействия исследованиям вулканов в интервью японскому каналу All Nippon News.

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Напомним, что знаменитая фотография, известная как "Поднятие флага на Иводзиме", на которой показаны морские пехотинцы США, поднимающие американский флаг во время войны, была сделана на вершине горы во время битвы за Иводзиму.

Напомним, у британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии, где проходит граница так называемого Бермудского треугольника, обнаружили лодку с 20 разлагающимися телами.

В полиции считают, что судно прибыло из-за пределов Карибского бассейна. Причины гибели людей пока неясны. По предварительным данным, речь не идет о насильственной смерти.

Автор: Денис Прядко