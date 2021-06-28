У британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии, где проходит граница так называемого Бермудского треугольника, обнаружили лодку с 20 разлагающимися телами.
Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Associated Press.
Рыбаки заметили небольшую лодку утром 24 июня у берегов острова Гранд-Терк и предупредили морское отделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос, которое отбуксировало судно на берег. На борту обнаружили тела 20 человек, включая двух детей.
В полиции считают, что судно прибыло из-за пределов Карибского бассейна. Причины гибели людей пока неясны. По предварительным данным, речь не идет о насильственной смерти.
"Мои следователи работают над установлением их личности и того, как они встретили смерть», - сказал комиссар полиции Тревор Боттинг.
Предположительно лодка прибыла из карибского региона, а территория Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения лодки.
Читайте также53 члена экипажа затонувшей подлодки погибли – ВС Индонезии
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Черном море затонул российский корабль, 15 моряков пропали - СМИ
- В Испании у наркоторговцев изъяли самодельную подводную лодку (фото)
- В Лаосе перевернулась яхта с экс-президентом – СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram