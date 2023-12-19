Президент Молдовы напомнила, что весной в стране пройдут выборы.

Российская Федерация может попытаться дестабилизировать Молдову весной 2024 года. В этот период в стране будет проходить предвыборной кампании перед президентскими выборами.

"Мы верим, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию, и я верю, что эти действия начнутся ближе к весне. Используются люди, которых у них здесь. Ничего нового, к сожалению. Они могут изменить определенную тактику, но ясно, как они будут действовать в целом", – заявила президент Молдовы Майя Санд у в эфире ProTV.

По ее словам, уже ведется работа, чтобы "превратить эти уроки в анализ и разработать конкретные меры по уменьшению рисков".

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Скандал с дипломатами РФ в Молдове - последние новости

26 июля правительство Молдовы сделало категоричное заявление в отношении дипломатов РФ их легальной работы в стране. Тогда министр Попеску точно не указывал, на сколько именно планируют сократить штат российских дипломатов в Кишиневе.

Риторика Молдовы изменилась после скандального расследования журналистов про деятельность российского посольства - на крыше корпуса размещались антенны и спутниковые тарелки для слежки за молдавскими властями.

В результате Молдова выслал 45 дипломатов РФ из-за дестабилизационных действий, к которым прибегла Москва относительно Кишинева.

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