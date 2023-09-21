В ЕК говорят, что политика ЕС в отношении помощи Украины остается неизменной.

Германия планирует провести переговоры с Польшей из-за заявлений о том, что Варшава не поставляет вооружение Украине.

Об этом в разговоре с Tagesspiegel заявил Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он отказался давать оценку заявлению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого до тех пор, пока не поговорит с министром обороны Мариушем Блащаком.

Также на слова Моравецкого о том, что Польша больше не поставляет Украине вооружение, отреагировал внешнеполитический представитель Европейской комиссии Петер Стано.

Видео дня

"Мы не комментируем объявление Польши о том, что они намерены сделать в отношении их добровольного двустороннего вклада в законную оборону Украины против агрессиию. Что для нас важно, то это то, что политика ЕС по отношению к Украине не меняется. Поддержка Евросоюзом Украины остается жесткой во всех сферах, в которых мы поддерживаем Украину: политической, экономической, гуманитарной, международной, дипломатической и военной",– цитирует его Европейская правда.

Напряжение между Польшей и Украиной

Как известно, на фоне "зернового" спора с Польшей, которая ввела национальный запрет на импорт сельхозтоваров из Украины, между странами обострились отношения.

Вчера Моравецкий сказал, что они больше не передают оружие Украине, поскольку вооружают собственную страну. Позже в правительстве уточнили, что контракт о поставках гаубиц "Краб" все еще действует.

Сегодня стало известно, что президенты Украины, Литвы и Польши провели встречу в Нью-Йорке, где обсудили вопросы постовок оружия и зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: