В правительстве раскритиковали последние заявления Украины.

Сейчас Польша передает Украине оружие только в рамках ранее подписанных контрактов. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в комментарии PAP.

"Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружений. В том числе и те, которые вытекают из подписанных с Украиной контрактов. Это, в частности, крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года, - на поставку гаубицы "Краб", - сказал он.

Мюллер заявил, что с украинской стороны была сделана серия "абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов", с которыми они не могут согласиться.

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"В первые месяцы войны Польша предоставила ключевые элементы для обороны Украины - танки, бронемашины, самолеты, боеприпасы, которые были необходимы для предотвращения нападения России на Украину и в перспективе на другие страны ЕС - в том числе Польшу. В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали вопрос о поддержке, Польша последовательно помогала отразить российское нападение." - добавил Мюллер.

Напряжение в отношениях с Польшей

Напомним, что Словакия, Польша и Венгрия ввели национальный запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров. Украина в ответ подала иск во Всемирную торговую организацию.

После этого польский президент Анджей Дуда публично сравнил Украину с утопающим, который может потянуть за собой того, кто его спасает.

Также появились сообщения о том, что Польша сократит финансовую поддержку беженцев из Украины. А премьер страны сообщил, что сейчас они не поставляют Украине никакого вооружения.

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