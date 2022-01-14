Звезда стендапа заявил, что его разыскивает КГБ Беларуси.

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко заявил, что КГБ Беларуси объявило его в розыск из-за политических взглядов и его шуток о режиме непризнанного президента Александра Лукашенко. Сейчас звезда стендапа находится в Украине.

Об этом он заявил во время концерта, ролик появился в Instagram комика.

"В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один", – пошутил Комиссаренко.

Комик ранее переехал в Россию, а в разгар протестов в Беларуси перевез туда своих родителей, чтобы избежать политического преследования. В то же время Комиссаренко часто шутил о режиме Лукашенко, а его монологи о непризнанном президенте "чык-чырыке" набирали сотни тысяч просмотров в YouTube.

Некоторое время Комиссаренко чувствовал себя в безопасности в России, но накануне Нового года комик серьезно обеспокоился.

"Мне написал человек, который связан с белорусскими протестами. Он написал мне сообщение: "Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются похитить в Москве и вывезти машиной в Беларусь. Проявите осторожность", - рассказал Комиссаренко.

Читайте такжеЛукашенко утверждает, что знает "подрывную" цель протестующих в КазахстанеЗвезда стендапа также отметил, что его часто спрашивают, верит ли он в то, что его могут похитить спецслужбы Беларуси. Отвечая на этот вопрос Комиссаренко напомнил, что Лукашенко посадил самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, чтобы задержать его. Поэтому комик считает свое похищение вполне реальным.

Сейчас комик находится в Украине. 15 января в Киеве запланирован его стендап-концерт. Неизвестно, вернется ли Комиссаренко в РФ после гастролей в Украине.

Протесты в Беларуси против режима Лукашенко

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов, в результате которых ЦИК страны в очередной раз объявил Александра Лукашенко президентом Республики.

Десятки оппозиционных политиков и тысячи несогласных с действиями режима граждан были вынуждены покинуть страну из-за политического давления и преследования руководимыми Лукашенко правоохранительными органами.

Из-за насилия в отношении своих оппонентов действия Александра Лукашенко осудили в ЕС и США, а также в Украине. Против лиц, причастных к задержаниям и убийствам протестующих, были введены санкции. Самого Лукашенко ни ЕС, ни Украина не признают президентом.

Тогда главным партнером Лукашенко оказался его давний союзник, российский лидер Владимир Путин. В отличие от Запада, Кремль избегал критики действий самопровозглашенного президента.

Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

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