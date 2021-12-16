Современная война - это прежде всего война за идентификацию, а уже потом - за контроль над территорией. Если проще, в авангарде агрессии стоит не стратегическая авиация, как нас убеждают до сих пор, а пропагандисты, информационные войска. Ведь сначала тебя уверяют, что ты - часть "русского мира", а потом ты радушно встречаешь оккупантов как освободителей. То есть сначала Скабеева, а потом Шойгу.

Можно найти кучу историй о том, как мы ведем информационную войну на нашей территории, как развенчиваем российские фейки. Но вот проблема - будущая финишная линия этой войны будет лежать там, где интересы конфликтуют. Если вести войну исключительно на своей территории, то и конфликт, и его финиш пройдут лишь по нашей территории. А чем больше российских интересов будет втянуто в эту войну, чем больше проблем для России будет создано, тем восточнее будет лежать линия будущей "границы".

Поэтому логичный вопрос: Как дела в тылу врага? Как русские оценивают эту войну? Ответ - в опросе российского аналитического Левада-Центра.

Например, половина российского населения считает, что ответственность за обострение на Донбассе несут... США и страны НАТО. И если информация о том, что такого мнения чаще всего придерживаются россияне от 55 лет (таких, по данным опроса Левада-центра 61%), то стоит обратить и внимание на то, что аналогично думают 24% респондентов в возрасте 18-24 лет. Еще 16% россиян уверены, что во всем виновата Украина.

Российская пропаганда давно лишила нас субъектности

Такие цифры не удивительны ввиду того, что российская пропаганда, которую массово потребляют россияне, давно лишила нас субъектности. Косвенно это подтверждает их желание похоронить нормандский формат, который дает Украине субъектность и закрепляет статус участника войны за Россией. В то же время возрастает вероятность открытия еще одной переговорной площадки "Россия-США". Хотя это не только бы подняло самооценку Путина, который ностальгирует по временам "холодной войны". Кроме этого, это бы символически повысило место самой России, а россиянам дало бы возможность закрепить мнение, что Россия не воюет с братским народом.

Кстати, здесь вопрос не только в том, что "братским народом" они считают нас лишь на словах. Вопрос в том, что вести войну с заведомо более слабым противником не добавляет власти, которая строит свою мощь на милитаризме, баллов в глазах собственного населения. Зато создавать видимость, что ты воюешь со США – совсем другое дело. Пропагандо угодное. Поэтому более 50% жителей РФ и убеждены, что они вместе со своим государством противостоят Соединенным Штатам. И в этом их убеждают из "каждого утюга".

Пропаганда и нежелание нести ответственность за смерти на Донбассе, делают свое дело

Симптоматично, что Россию виновной за войну на Донбассе считают лишь 4% россиян. Однако 75% опрошенных Левада-Центром не исключают, что текущая напряженность на востоке Украины может перерасти в полномасштабную войну между Россией и Украиной. И здесь нет ничего удивительного. Ведь, с одной стороны, постоянная пропаганда и нежелание на психологическом уровне нести ответственность за смерти на Донбассе, делают свое дело. Люди, в большинстве, убеждены, что именно они на стороне правды, что именно их сторона - справедливая. С другой стороны, убедить их в обратном, или хотя бы посеять сомнения в этой "правоте" - никто не имеет возможности (это является и оценкой того, насколько на российском информационном поле нам удается работать).

А вывод из всего этого один - пока у каждого гражданина России будет такое низкое чувство ответственности за войну на Донбассе (да и вообще за действия своей власти, своей страны), до тех пор они будут верить в справедливость Кремля. И до тех пор никаких уступок в отношении Украины Кремль делать не будет.

Богдан Петренко, первый заместитель руководителя Украинского института исследования экстремизма