Эксперт отметил, что в Кремле очень обеспокоены падением репутации России.

В 2021 году Владимиру Путину "совершенно точно придется покинуть свой пост". И этот вопрос сильно беспокоит российские элиты.

Такое мнение высказал российский историк Валерий Соловей, комментируя историю с отравлением Алексея Навального в эфире Апостроф TV. Он отметил, что в Кремле очень обеспокоены падением репутации России.

Читайте также"Репутации уже нет": российский историк спрогнозировал последствия отравления Навального для всей РФ

"Наверное, 2-3 года назад была бы хорошая мина при плохой игре. Наши правители бравировали бы, говорили бы, что нам наплевать. Но сейчас, поскольку на кону стоит транзит власти - в 2021 году Путин уйдет и ему совершенно точно придется покинуть свой пост - это начинает очень беспокоить не столько его, сколько те группы и элиты, которые размышляют о будущем после Путина и без Путина. Их сейчас это очень беспокоит. Гораздо больше, чем раньше. Поэтому откровение, а точнее разоблачение Навального появилось в самое опасное для Кремля время", - считает Соловей.

При этом он отметил, что расследование Навального ускорило процессы, что способствуют этому транзиту, но "не очень понятно как".

"Скорее всего, оно уже повысило нервозность. Кремлю надо будет искать такую комбинацию, при которой можно будет отмазаться от всего этого. Потому что изначально речь шла о том, чтобы выдвинуть новых фронтменов в российской политике. Тех, которые смогли бы вызвать у Запада если не положительную, то нейтральную реакцию. Хотя бы в США. В этом смысле, допустим, назначение Чубайса спецпредставителем президента России - это лишь один из шагов в этом направлении. Предполагалось также, что новым премьер-министром станет Алексей Кудрин, у которого хорошая репутация на Западе. Что уйдет в отставку министр Лавров, у которого очень плохая репутация на Западе, уйдет в отставку глава ФСБ Бортников, и произойдут такого рода кадровые изменения", - рассказал историк.

При этом он считает, что сейчас Бортникова убрать уже сложно, поскольку Путин никогда не делает кадровые перестановки под давлением. "Сейчас убрать Бортникова означало бы уступить определенной общественной реакции. На это он никогда не пойдет. Так что это повлияло, но пока еще не очень понятно, как", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что разоблачение со стороны Навального - одно из множества за последние 3 месяца.

"Такого количества разоблачений одномоментно не было за последние 20 лет. Это уже является показателем очень высокой турбулентности и закулисной борьбы, которую ведут российские элитные группировки", - считает Соловей.

Информация СМИ об "отставке Путина" и реакция Кремля

Как сообщило 6 ноября издание The Sun со ссылкой на источники в Москве, Путин может уйти с поста президента России в начале следующего года из-за опасений, что он имеет "болезнь Паркинсона".

В Кремле в тот же день опровергли информацию СМИ, что Путин может уйти в отставку из-за болезни.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

3 сентября, Песков заявил, что нет "ни одного повода" обвинять Россию в отравлении Навального ядом семейства «Новичок».

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в Организацию по запрещению химического оружия.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данным трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и обнародовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк