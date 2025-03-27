Она надеется на участие США.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призывает пригласить на следующую встречу "коалиции желающих" Соединенные Штаты Америки.

Как передает ANSA, с таким предложением она выступила после Парижского саммита по вопросам мира и безопасности в Украине. По ее словам, продолжение работы с США важно для прекращения войны и достижения мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины:

"Сейчас важно иметь возможность распространить частичное прекращение огня на гражданскую инфраструктуру, такую как школы и больницы, с целью достижения полного прекращения огня".

В то же время Мелони напомнила, что ее страна не будет отправлять военный контингент в Украину.

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Коалиция желающих

Напомним, объединение стран, которые добровольно оказывают поддержку Украине в противостоянии российской агрессии и способствуют установлению справедливого мира, возглавляют Франция и Великобритания.

В "коалицию желающих" входят около 30 государств, в частности европейские страны, а также Турция и Канада. Соединенные Штаты Америки не принимают непосредственного участия в этой инициативе.

Кроме того, 10 марта в Париже состоялся саммит военных представителей, посвященный обсуждению создания международных сил безопасности для Украины. Американских представителей на эту встречу не пригласили.

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