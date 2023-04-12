Тайваньское правительство указало на тревожные сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что глава КНР Си Цзиньпин не шутит в своих заявлениях относительно подготовки к войне.

Китайская Народная Республика, вероятно, готовится начать наступление на Тайвань и объявили стране, которую считает исторически своей территорией, войну.

О тревожных сигналах сообщил глава Министерства иностранных дел Тайваня Джозеф у, пишет CNN.

"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, похоже, что они пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня. Тайваньское правительство рассматривает китайскую военную угрозу как нечто, что не может быть принято, и мы это осуждаем", - заявил дипломат.

Он уверен, что КНР уже определилась в своих планах начать войну, не важно, когда именно это произойдет: в 2025-м году, в 2027-м, или даже позже, - Тайвань должен к этому подготовиться, говорит Джозеф У.

По данным американского издания, соответственно заявление глава тайского МИД сделал на следующий день после провокации Китая - 10 апреля армия КНР отработала точечные удары по острову, которые должна нанести авиация в рамках начала гипотетической войны против Тайваня.

Также стало известно, что по состоянию на 12 апреля глава КНР Си Цзиньпин призвал повысить уровень подготовки Вооруженных сил Китая к началу реальных боевых маневров. Об этом он сказал во время инспекции Южной зоны боевого командования КНР, в частности, местных подразделений Военно-морских сил, пишет китайское агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин сделал заявление о начале войны

Напомним, что глава КНР Си Цзиньпин усилил агрессивную риторику относительно планов страны захватить Тайвань после переизбрания на третий срок в Китае.

30 марта он заявил, что страна готовится к войне и что его предупреждением не должны пренебрегать другие государства мира. В своей речи во время заседания парламента КНР он не уточнил, что подразумевает эскалацию именно против Тайваня. Однако СМИ и эксперты считают, что такие предупреждения лидер КНР высказал именно в отношении полуострова.

Также подчеркивалось, что соответствующей риторики власти Китая придерживаются на фоне планов по существенного увеличения оборонного бюджета КНР. В 2023 году его увеличили до 7,2%.

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