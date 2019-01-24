СБУ заблокировала попытку российских спецслужб вмешаться в выборы в Украине через социальные сети

Разоблачен житель Киева, который под кураторством спецслужб Российской Федерации администрировал антиукраинские Интернет-сообщества в соцсетях.

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали механизм вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы через социальные сети.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении сказано, что разоблачен житель Киева, который «под кураторством спецслужб Российской Федерации администрировал антиукраинские Интернет-сообщества в соцсетях», а также «за денежное вознаграждение получал доступ к так называемым «рекламным кабинетам» аккаунтов украинских пользователей социальных сетей Facebook и Twitter», где должен был «манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах Кремля».

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Сотрудники СБУ обнаружили еще более 300 аккаунтов, которые в ходе президентской избирательной кампании в Украине должны были быть использованы для продвижения выгодной российской стороне политической таргетинговой рекламы. «Через них организаторы планировали влиять на правосознание и личный выбор избирателей, а также распространять тенденциозную и фейкову информацию для дискредитации украинской власти и правоохранительных органов», - сказано в сообщении.

СБУ передала администрациям Facebook и Twitter информацию о выявленных аккаунтах, которые могут использоваться Россией в ходе гибридной агрессии против Украины.

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В СБУ подчеркнули, что в 2019 году Facebook ужесточил политику безопасности относительно использования политической рекламы в украинском сегменте Интернета.

«Сейчас с целью предупреждения манипулятивного влияния на украинцев в Facebook запрещена политическая реклама с аккаунтов, которые администрируются вне украинского сегмента Интернет. Из-за принятых администрацией мер повысился интерес спецслужб страны-агрессора к аккаунтам именно украинских граждан в социальных сетях. При этом пользователям поступают коммерческие предложения от лиц, за которыми на самом деле стоит российская «фабрика троллей» ‒ ООО "Агентство Интернет Исследований", - отмечают в СБУ.

СБУ обращается к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных лиц предложений по использованию аккаунтов в соцсетях сообщать на горячую линию спецслужбы. Ответственность за возможные противоправные действия, согласно действующему законодательству, будет нести владелец или лицо, зарегистрировавшее аккаунт в соцсетях.