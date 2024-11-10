Один из военных КНДР приказал группе из по меньшей мере трех человек немедленно возвращаться.

Главное управление разведки опубликовало аудиоперехват радиоэфира военных КНДР, которые воюют на стороне России в Курской области.

Как отметили в ГУР, перехват датирован 9 ноября. Военные Северной Кореи общаются на корейском. Один сначала вызвал "ремонтника", а затем приказал группе немедленно возвращаться.

"Четвертый, третий, второй, возвращайтесь! Возвращайтесь, возвращайтесь, прием!", - говорит голос на корейском.

"ГУР напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", - отметили в ГУР.

Участие войск КНДР в войне

Недавно стало известно, что Пхеньян отправил в РФ несколько тысяч своих военных. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на территории Курской области присутствуют уже 11 тысяч северокорейских военных. И они уже понесли потери.

США сообщают, что Россия собрала группировку из 50 000 военнослужащих, включая солдат из Северной Кореи, для подготовки наступления на украинские позиции. По данным американских и украинских чиновников, это наступление направлено на возвращение части территории в Курской области.

Вас также могут заинтересовать новости: