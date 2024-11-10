По словам экспертов, КНДР готовит высокодисциплинированных солдат с высокой лояльностью к режиму, готовых идти на крайний риск с ограниченным снаряжением.

Северокорейских бойцов, которые прибыли в Россию для участия в войне в Украине, называют наемниками, пушечным мясом и второсортными. Но бывшие северокорейские солдаты и другие военные эксперты утверждают, что многие из них готовы к смерти, поскольку это их шанс вырваться из мрачных условий на родине.

Как пишет The Wall Street Journal, из-за специфики воспитания они могут продемонстрировать в бою крайне высокую мотивацию – даже сражаясь вдали от дома и за незнакомое дело.

Без малейшего колебания

По словам бывших северокорейских солдат, почти все бойцы, отправленные в Россию, имеют схожую мотивацию. Им с раннего возраста внушают, что они должны пожертвовать всем ради верховного лидера, без единых колебаний:

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"Развертывание войск будет рассматриваться как возможность всей жизни принести деньги и славу режиму Ким Чен Ына. Те, кто погибает, становятся героями; те, кто выживает, возвращаются героями", отмечает издание.

Как пишет WSJ, даже лучшие войска КНДР не имеют современного оборудования и ресурсов. Как говорит Дэвид Максвелл, полковник спецназа армии США в отставке, многие северокорейские солдаты, даже спецназовцы, проводят большую часть времени на сельскохозяйственных или строительных работах:

"Подготовка северокорейских сил специального назначения вырабатывает высокодисциплинированных солдат с высокой лояльностью, часто готовых идти на крайний риск с ограниченным снаряжением".

При этом в северокорейской армии спецназ занимает особое место. Их кормят лучше, чем другие подразделения, и они проходят более интенсивную подготовку по проникновению, разрушению инфраструктуры и убийствам.

Государственное телевидение показывало кадры подготовки солдат, на которых они разбивают лампочки голыми руками, или гнут металлические прутья. В КНДР заявляли, что каждый спецназовец "эквивалентен 100 вражеским солдатам".

При этом, как рассказывает бывший спецназовец КНДР Ли Хен Сын, во время тренировок обязательным было ежедневное посещение занятий по идеологической подготовке, на которых повторялись лозунги о готовности умереть за верховного лидера.

"Они могут быть принесены в жертву, не добившись особых результатов в войн, Но они не посмеют усомниться в приказе лидера отправиться в Россию", - говорит Ли.

Оправданный риск

По словам Банг Чон Квана, бывшего генерал-майора южнокорейской армии, из-за языкового барьера и незнания местности потенциальная роль солдат КНДР в России сводится к роли пехоты.

"Они будут нести большие потери, потому что маловероятно, что Россия предоставит им современное оборудование или разведданные", - сказал Банг.

В то же время, говорят бывшие военные КНДР, многие солдаты сочтут риск оправданным, поскольку загранкомандировка повышает статус в стране, что даст им доступ к престижным должностям.

Солдаты КНДР в Украине

Недавно стало известно, что Пхеньян отправил в РФ несколько тысяч своих военных. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на территории Курской области присутствуют уже 11 тысяч северокорейских военных. И они уже понесли потери.

В то же время, по мсловам военного эксперта Александра Коваленко, в России не до конца понимают, как эффективно использовать военных КНДР на фронте. Он отметил, что ключевой проблемой является взаимодействие между этим контингентом и силами РФ.

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