Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делает ставку на то, что он может получить больше средств в соглашениях об оружии с Кремлем, чем через дипломатические миссии.

Северная Корея начала массово закрывать свои посольства по всему миру, одновременно активизируя отношения с Россией. Как пишет Bloomberg, вероятно, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делает ставку на то, что он может получить больше средств в сделках с оружием с Кремлем, чем через дипломатические миссии.

Северокорейские СМИ сообщали, что в октябре КНДР закрыла свои посольства в Уганде и Анголе. Пхеньян также планирует закрыть свое консульство в Гонконге и более десятка дипломатических учреждений в Африке, а также посольство в Испании.

В Южной Корее считают, что у Кима заканчиваются деньги, чтобы поддерживать работу всех своих дипломатических учреждений из-за глобальных санкций, которые истощают его казну. Сейчас в Пхеньяне 47 посольств, три консульства и три представительства.

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В то же время США, Великобритания и другие страны ранее обвиняли посольства КНДР в разработке незаконных финансовых схем для финансирования своих операций, закупке предметов роскоши для лидеров в Пхеньяне и возврате наличных, полученной нечестными методами.

Но нынешнее закрытие посольств происходит из-за того, что Северная Корея активизировала прибыльный бизнес по отправке боеприпасов в Россию для помощи в ее нападении на Украину, пишет Bloomberg.

По мнению экспертов, посольства стали второстепенными с точки зрения чистых денежных потоков в Северную Корею и менее важными для Ким Чен Ына сейчас, чем его соглашения с Россией.

Сообщалось, что с августа Северная Корея отправила более 1 миллиона артиллерийских снарядов для России и стоимость этих поставок может достигать 3 миллиарда долларов, что составляет более 10% экономики Северной Кореи.

В то же время Россия, вероятно, предложит КНДР пакет помощи, который может включать наличные деньги, доступ к ее банковским системам, передачу технологий и помощь в закупке компонентов за рубежом, которые можно использовать для создания оружия. Вероятно, это гораздо лучшая сделка, чем то, что Ким Чен Ын получает от посольств.

КНДР меняет свой дипломатический вектор

Накануне СМИ сообщали, что Северная Корея планирует закрыть до четверти своих посольств по всему миру, в том числе в Испании, Гонконге и многих странах Африки.

В то же время КНДР активизировала отношения с Россией и, по данным Южной Кореи, поставила ей уже более 1 млн артиллерийских боеприпасов, а также предоставила баллистические и противотанковые ракеты. Такие большие объемы поставок делают КНДР крупнейшим поставщиком оружия в Россию.

В качестве оплаты за эти поставки предположительно, Россия объединит финансовую компенсацию, другую экономическую поддержку, предоставление военных технологий и будет сотрудничать в других областях высоких технологий, таких как космос.

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