КНДР закрывает посольства в Испании, Гонконге и многих странах Африки.

Северная Корея планирует закрыть до четверти своих посольств по всему миру, сообщает Reuters со ссылкой на СМИ и аналитиков. Отмечается, что Северная Корея готова закрыть до дюжины посольств, в том числе в Испании, Гонконге и многих странах Африки.

В понедельник северокорейское государственное СМИ KCNA сообщило, что на прошлой неделе послы страны совершили "прощальные" визиты к лидерам Анголы и Уганды, а местные СМИ в обеих африканских странах сообщили о закрытии посольств Северной Кореи там.

И Ангола, и Уганда установили дружеские связи с Северной Кореей с 1970-х годов, поддерживая военное сотрудничество и предоставляя редкие источники иностранной валюты, такие как проекты строительства статуй.

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Закрытие посольств заложило основу для "одного из крупнейших изменений внешней политики страны за последние десятилетия", которое будет иметь последствия для дипломатического взаимодействия, гуманитарной работы в изолированной стране, а также для способности генерировать незаконный доход, написал Чад О'Кэрролл, основатель северокорейского веб-сайта NK Pro.

"Более десятка миссий могут быть закрыты, вероятно, из-за международных санкций, тенденции отстранить Пхеньян от глобального сотрудничества и вероятного ослабления экономики Северной Кореи", - пишет Reuters.

КНДР все больше склоняется к России

После встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном между Россией и КНДР резко активизировались железнодорожные перевозки, аналитики предполагают, что речь идет о поставках артиллерийских боеприпасов.

Факт военных поставок подтверждают и власти США. По данным Белого Дома, Северная Корея передала России уже по меньшей мере тысячу контейнеров с боеприпасами и различным военным оборудованием.

По данным разведки Великобритании, Северная Корея превращается в одного из крупнейших поставщиков оружия в Россию, но пока точно неясно, что именно она получит за это от российской стороны.

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