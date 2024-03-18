Поездка проходит в условиях, когда Пекин стремится снизить уровень враждебности ЕС по отношению к связям Китая с Россией.

Лидер Китая Си Цзиньпин встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже в начале мая. Это станет его первой поездкой в Европу после пандемии.

Издание Politico пишет, что поездка китайского лидера совпадает с 60-й годовщиной установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином, поскольку Китай стремится восстановить отношения с Европой, испорченные из-за "безграничного партнерства" Си с Владимиром Путиным, несмотря на войну против Украины.

Но настроение во Франции, скорее всего, будет другим по сравнению с торжествами по случаю 50-летия двусторонних отношений между двумя странами, сказал человек, знакомый с подготовкой к поездке.

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"Это будет менее празднично и более основательно, учитывая текущие экономические и геополитические ставки", - сказал собеседник. "Мы требуем взаимности в отношениях с Китаем, в частности, в ключевой области экологического перехода".

За поездкой, которая планировалась несколько месяцев, будут пристально следить в Вашингтоне и европейских столицах. Канцлер Германии Олаф Шольц также отправится в Китай с визитом в апреле.

Официальные лица рассказали, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии - иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи.

По их словам, этот посыл был усилен во время европейского турне китайского спецпосланника Ли Хуэя в начале этого месяца для обсуждения будущего Украины. В официальном сообщении министерства иностранных дел Китая говорится, что Ли пообещал "поддержать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон".

Отношения Китая и Европы - главные новости

В последние месяцы Пекин пытается обратить вспять движение Европы в сторону снижения риска, которое, по его мнению, попадает под влияние США.

Китай яростно отреагировал на беспрецедентное решение ЕС в прошлом месяце внести китайские компании в черный список из-за их связей с Россией. Его огромная индустрия электромобилей также близка к тому, чтобы вступить в торговую войну с европейскими регуляторами, которые обвиняют китайское государство в субсидировании этих развивающихся гигантов.

С другой стороны, Пекин стремится к тому, чтобы европейские инвестиции оставались на китайском рынке, поскольку местная экономика испытывает огромные трудности и потрясения из-за нестабильного рынка недвижимости.

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