Правда шансы на принятие такого решения выглядят не слишком высокими.

В следующем пакете санкций ЕС против России впервые могут появиться ограничения и в отношении китайских компаний, поддерживающих российскую агрессию. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

По данным журналистов, очередная порция санкций Европейского союза может коснуться около двух десятков компаний, из которых три – китайские. Кроме того, в проекте санкционного пакета, с которым ознакомился Bloomberg, также указаны компании из Гонконга, Сербии, Индии, Турции и других стран. Ограничения будут запрещать европейским компаниям торговать с фигурантами этого списка.

Если это решение примут, это будет первый случай, когда ЕС ввел ограничения в отношении компаний из материкового Китая из-за российского вторжения в Украину. Ранее ЕС уже предлагал включить в санкционный список несколько китайских фирм, но в предыдущие разы эти предложения были отклонены из-за сопротивления некоторых стран-членов и предостережений со стороны Китая.

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Bloomberg отмечает, что Пекин является важным торговым партнером для ряда европейских стран, в частности для Германии. А для принятия санкций ЕС нужна поддержка всех государств-членов.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, российский нефтяной танкер совершил почти мгновенный разворот у берегов Португалии после того, как попал под санкции США. Полностью принадлежащее РФ Судно NS Leader направлялось в порт Приморск на Балтийском море, когда 8 февраля были введены санкции, пишет Bloomberg.

Также мы рассказывали, что Совет ЕС сделал первый шаг к "освоению" замороженных активов РФ. В МИД Украины считают, что это решение открывает путь к использованию в пользу Украины прибылей от замороженных российских активов.

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