Столтенберг отметил, что Китай не должен становиться частью этой войны.

НАТО видит признаки того, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в Россию.

"Мы не видели никаких поставок смертоносной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это", - сказал глава Альянса Йенс Столтенберг в интервью Reuters, отметив, что Китай не должен поддерживать незаконную войну.

Она напомнил, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, а война России против Украины нарушает Устав ООН.

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"Основной принцип этой хартии - уважать целостность других наций и не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч военнослужащих. Конечно, Китай не должен быть частью этого", - добавил генсек.

Позиция Китая в войне

В конце лета в МИД Украины заявили, что Китай пока сохраняет нейтралитет в этой войне. В одном из последних интервью Владимир Зеленский сказал, что если бы Китай вступил в союз с Россией, то началась бы мировая война.

Осенью стало известно, что министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым выразил поддержку РФ "под лидерством Путина".

Недавно в Китае заявили, что 24 февраля представят документ с официальной позицией Китая по войне.

Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай перейдет "красную линию", если решит оказать летальную военную помощь России.

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