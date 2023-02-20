По словам президента, он хотел бы увидеть поддержку Украины со стороны Китая.

Союз Китая с Российской Федерацией может повлечь начало мировой войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленским в интервью изданию Welt. Он сказал журналисту, что китайский вопрос является "чрезвычайно сложным", однако он хотел бы увидеть поддержку Украины от Пекина. В то же время такой ход событий сейчас сам украинский лидер считает маловероятным.

"Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал Российскую Федерацию в этой войне. На самом деле я хотел бы, чтобы он был на нашей стороне. Однако пока я не думаю, что это возможно. Но я вижу возможность для Китая прагматично оценить происходящее. Потому что если бы Китай вступил в союз с Россией, началась бы мировая война. И я думаю, что Китай это осознает", - пояснил президент.

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Зеленский отметил, что пока не видит военной поддержки России со стороны Китая. Также, по его мнению, Пекин не может оставаться нейтральным относительно войны в Украине.

"Они не могут просто вести себя нейтрально, как это было до сих пор. Китай должен поддержать формулу мира, которую мы предлагаем, и выступать за гарантии безопасности. Я не имею в виду то, что у нас замечательные двусторонние торгово-экономические отношения. Это вопрос ядерной безопасности, потому что россияне взяли под контроль нашу АЭС. Это серьезная угроза, которую никто не может предотвратить, даже МАГАТЭ", - добавил он.

Война в Украине - позиция Китая

Ранее CNN сообщило, что Пекин якобы ведет двойную игру. Публично китайская сторона выступает за мир, но есть "тревожные сигналы", что она готовится тайно поставлять летальную оружие России.

В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил, что Китай столкнется с серьезными последствиями. Также это повлияет на отношения с США, которые готовы к ответным мерам.

В то же время Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединенные Штаты "не имеют права читать лекции" о поставки оружия в Россию.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Китая Ван й заявил, что Пекин готов представить собственные мирные предложения для Украины и России. В Китае убеждены, что война должна прекратиться.

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