Китай тайно поставлял России компоненты для ударных дроов: The Telegraph раскрыл детали

Государственные китайские компании работают под контролем Пекина, поэтому версия о том, что власти Китая не знало о подобных поставках, вызывает сомнения.

Китайская государственная компания поставляла России сырье для производства углеродного волокна, используемого в боевых беспилотниках, которыми россияне атакуют Украину.

Об этом говорится в расследовании The Telegraph, основанном на изученных российских документах. Речь идет о 46 тоннах полиакрилонитрильного жгута, который используется для производства высокопрочного углеродного волокна.

Материал в начале 2026 года был отправлен из Китая российской компании "Алабуга-Волокно". Издание отметило, что именно на предприятиях в особой экономической зоне "Алабуга" РФ выпускает основную часть ударных беспилотников дальнего действия типа "Герань".

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Согласно документам, груз перевозили в двух контейнерах. При этом в таможенных документах использовался код, предназначенный для гражданских синтетических волокон, а не для товаров двойного назначения.

Американский эксперт по вооружениям Дэвид Олбрайт заявил, что такая маркировка могла позволить скрыть истинное назначение груза. По его оценке, поставленного сырья достаточно для производства углеродного волокна примерно для 1300 ударных беспилотников.

Документы изучили власти Украины и США

Издание указало, что расследование основывается на документах, собранных украинским аналитическим центром – Центром по безопасности и сотрудничеству Украины. Их передали правительствам США и Великобритании.

Представитель американского правительства заявил, что специальный комитет Палаты представителей США по Китаю изучил документы и признал их подлинными. Украинский чиновник также подтвердил их достоверность, отметили журалисты

Эксперты считают, что эти материалы могут стать основанием для введения новых санкций против Китая.

Пекин отрицает помощь российской армии

Издание акцентировало, что китайские власти традиционно заявляют, что не поставляют России летальное оружие и контролируют экспорт товаров двойного назначения.

Посольство Китая в Вашингтоне отвергло обвинения, заявив, что Пекин "никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон".

Однако бывшие американские чиновники считают, что поставки такого масштаба вряд ли могли происходить без ведома китайских властей.

Бывший заместитель помощника директора ЦРУ по Восточной Азии Деннис Уайлдер заявил, что государственные китайские компании действуют под контролем Пекина, поэтому версия о том, что правительство Китая не знало о подобных поставках, вызывает сомнения.

Почему это важно

Поставки имеют особое значение из-за зависимости российского производства беспилотников от зарубежных компонентов. По оценкам экспертов, углеродное волокно необходимо для создания легких и прочных конструкций боевых дронов, которыми Россия все время атакует Украину.

Как Китай помогает РФ воевать

Китай официально заявляет, что не поставляет России летальное оружие и придерживается позиции о необходимости политического урегулирования войны.

Однако, по данным Института изучения войны, китайские микросхемы помогают российской оборонной промышленности расширять производство ударных беспилотников, применяемых для атак на украинские города.

А по данным The Economist, Китай стал одним из ключевых поставщиков российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о микроэлектронике, промышленном оборудовании и станках, необходимых для производства вооружений.

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