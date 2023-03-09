В связи с близким, по мнению КНР, окончанием боевых действий страна представила свой "мирный план".

Китай делает ставку на окончание войны в Украине летом 2023 года. Победителем якобы станет Россия, а "мирный план" — это следствие прогнозов Поднебесной.

Такой информацией поделилось японское издание Nikkei Asia. Как сообщили журналисты, за два месяца до оглашения "мирного" плана ведущий аналитический центр в Пекине, который контролируется Компартией КНР, выпустил отчет о войне в Украине. В документе утверждалось, что боевые действия на территории нашей державы продлятся примерно до лета 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты симуляции.

Основной причиной завершения войны указано истощение экономик Украины и России, которое не позволит продолжать сражения осенью. Как заявили в отчете, победителем якобы станет государство-агрессор. Но журналисты предполагают, что такой вывод может быть попыткой угодить официальному Пекину, поддерживающему тесные связи с Москвой.

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"Мирный план" Китая: что известно

На годовщину полномасштабного вторжения России Поднебесная представила перечень из 12 пунктов, которые якобы должны завершить войну. Однако в них не было конкретных предложений, например, как заставить РФ вывести войска с временно оккупированных территорий.

В НАТО и ЕС раскритиковали "мирный план" Китая. А вот Венгрия и Казахстан поддержали эту инициативу.

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США в конце февраля подчеркнул, что Китай с самого начала поддерживал Россию в кровавой войне против Украины, хоть и не предоставлял летальную помощь.

В МИД КНР 7 марта сделали следующее заявление о войне: "Либо прекращаются боевые действия и восстанавливается мир и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла, и кризис еще больше расширяется и выходит из-под контроля".

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