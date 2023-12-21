Запад уже сократил поставки оружия в Украину на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На Западе набирают популярность мысли о необходимости возвращения к политике умиротворения Путина и некоторые рассматривают возможность отдать Украину России ради призрачной надежды на мир.

Как пишет Financial Times, объемы выделенной Украине западной помощи уже сократилась почти на 90% по сравнению с годом ранее. Западные избиратели, подстрекаемые ультраправыми пропутинскими политиками, "устают" от войны в Украине.

FT отмечает, что сценарий российской победы становится все более вероятным. И если бы это действительно произошло, то российская победа имела бы 5 основных последствий:

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Россия устроит жестокие репрессии на всей захваченной территории Украины. Это не спекуляции, ведь именно это мы уже видели на оккупированных территориях в течение последних 19 месяцев – массовые казни, кастрации, изнасилования, пытки и похищения детей. FT напоминает о составленных россиянами еще перед вторжением списках украинских общественных деятелей, которых надо "устранить". В итоге миллионы украинцев сбегут на запад, на этот раз навсегда. Свободный обломок украинского государства может сохраниться на территориях западных регионов Украины. Может даже вступить в ЕС. Но это государство будет жить в постоянном ожидании нового нападения России, ведь подписанные с Россией "договоры" ничего не стоят. Путин будет контролировать около четверти мирового экспорта пшеницы. Еда станет таким же российским оружием, каким раньше стал газ. Успех Путина взбодрит страны, заинтересованные во вторжении к соседям: Китай, Венесуэлу, Азербайджан и саму же Россию. Путин уже построил военную экономику. Его армия обновила свои методы ведения войны. Его население показало, что будет терпеть даже большую войну. Почему бы не продолжать кусать соседние государства? НАТО будет дискредитировано, что станет самым большим испытанием для него. Путин будет стремиться доказать, что НАТО и ЕС не выдержат дальнейшего давления. Если начнется война за страны Балтии, после нескольких сотен погибших западных солдат ультраправые партии будут требовать "мира" с Путиным. Западные страны могут отступить, заявив, что они выполнили свое обязательство в соответствии со статьей 5 Договора о НАТО по борьбе за союзника, но не хотят ядерной войны.

"Американцы и западноевропейцы чувствуют иммунитет: Путин придет не за ними. Неудивительно, что некоторые восточноевропейские чиновники начали рассуждать о том, чтобы первыми напасть на Россию, вместо того, чтобы просто сидеть и ждать, пока она нападет на них. Более вероятный сценарий: многие европейские страны тратят состояние на оборону, восстанавливают срочную службу и инвестируют в ядерное оружие, в то же время позволяя Путину запугивать их", – пишет FT.

Издание отмечает, что даже без США Европа вполне способна помочь Украине выстоять в войне против России. По подсчетам западных аналитиков, поддержка Украины будет стоить Европе примерно 40 млрд евро в год, или по 70 евро в год с одного европейского гражданина, если считать только страны НАТО.

"Мы могли бы найти это, если бы захотели", – подчеркивает FT.

Перспективы в войне РФ против Украины

Как писал УНИАН, министр обороны Рустем Умеров заявляет, что стратегической целью Украины на следующий год является освобождение временно оккупированного Крыма. Министр уверен, что этой цели можно достичь в 2024-м.

Тем временем западная пресса предупреждает об ужасных последствиях в случае, если Украина потерпит поражение в войне. Например, издание Foreign Policy пишет, что украинцы столкнутся с террором такого масштаба, которого в Европе не видели с эпохи тоталитарного правления 20-го века.

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