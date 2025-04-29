По словам журналистки, женщина приехала в Украину до того, как в Саудовской Аравии должны были состояться переговоры между РФ и США.

Сестра российского парламентария Кирилла Дмитриева, Наталья Дмитриева посетила тайно Украину в феврале 2025 года с американским паспортом. Об этом сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон на своей странице в соцсети X, ссылаясь на собственные источники.

По ее словам, пограничные записи свидетельствуют о том, что Дмитриева въехала в Украину 8 февраля и выехала 12 февраля за несколько дней до того, как в Саудовской Аравии должны были состояться переговоры между РФ и США о прекращении огня в Украине.

"Один из источников сообщил, что она уже выезжала из Украины в США в начале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, вместе со своей матерью. Деятельность Натальи во время пребывания в Украине или цель ее путешествия туда неизвестны", - добавила журналистка.

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Несмотря на то, что старые записи подтверждают наличие украинских паспортов у Натальи и ее матери (Тамары Шевченко), в течение последних нескольких лет они ездили в Украину с американскими документами, говорит Ливингстон.

"Непонятно, как Наталья и Тамара получили американские паспорта и проживают ли они сейчас в США. Похоже также, что семья Дмитриевых может владеть большим количеством активов в Европе и Украине, чем было известно ранее", - подчеркнула Кэти.

Что известно о Кирилле Дмитриеве

Российский парламентарий родился 12 апреля 1975 года в Киеве в семье ученого-биолога, однако в 14 лет он переехал в США, где окончил с отличием Стэнфордский университет и Гарвардскую школу бизнеса.

Уже в 2011 году Дмитриев стал главой Российского фонда прямых инвестиций, который должен заводить в Россию иностранный капитал различного происхождения - от США до Китая и Ближнего Востока. Сейчас он до сих пор занимает эту должность.

Как пишут СМИ, такое влияние Дмитриева в Кремле приобретенное благодаря браку с Натальей Поповой, которая является подругой дочери российского диктатора Владимира Путина Екатерины Тихоновой.

Участие Дмитриева в переговорах

Ранее издание The Guardian писало, что прекращения огня в Украине нет, ведь переговорщик Путина Кирилл Дмитриев обыграл США по Украине. По словам экспертов, США во время таких переговоров вытаскивают Россию из изоляции, не получив за эту услугу ничего.

В то же время бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак назвал главную цель поездки переговорщика Путина в США. Он отметил, что ключевой целью визита Дмитриева было возвращение средств в Россию, а именно снятие со страны санкций.

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