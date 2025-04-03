Ключевой целью визита главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты Америки было возвращение средств в Россию.
Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он считает, что спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству хочет добиться снятия санкций и возвращения американского бизнеса в Россию.
Ступак отметил, что Кремлю не хватает денег на ведение войны против Украины. По данным западных экономистов, в Фонде национального благосостояния РФ осталось менее 40 миллиардов долларов, этого должно хватать только до конца этого года:
"Дальше - все, ничего нет. Поэтому я предполагаю, что эта персона должна сделать все, чтобы деньги вернулись. Ведь деньги - это кровь войны. Будут деньги - будут кредиты, будет война. Не будет денег - не будет ничего".
Визит Дмитриева в США
Накануне стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций планирует посетить Соединенные Штаты и встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.
После встречи Дмитриев заявил, что некие силы, которые якобы заинтересованы в сохранении напряженности, "сознательно искажают позицию России".
По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, поднимать градус вокруг этой встречи не стоит, ведь они оба не имеют официальных должностей.