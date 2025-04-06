Прекращения огня нет, переговорщик Путина обыграл США по Украине, - The Guardian

Прием в Белом доме ключевого переговорщика российского президента вызывает опасения относительно приверженности Америки миру.

На прошлой неделе руководитель Российского фонда прямых инвестиций, переговорщик Путина Кирилл Дмитриев провел непубличные переговоры с американскими чиновниками в Вашингтоне. Ситуация в Украине сегодня подтверждает, что россиянин обыграл американцев, пишет The Guardian.

Дмитриев стал самым высоким представителем российской власти, который посетил США после вторжения в Украину в 2022 году.

Несмотря на санкции, Дмитриев сам анонсировал свой визит, намекая на благосклонность со стороны администрации Дональда Трампа. Остальные детали - за кулисами. Его миссия - сохранить контакт с Трампом, несмотря на американское разочарование Кремлем на фоне безрезультатного "перемирия", которое не останавливает атак России.

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"Сегодня на пути восстановления конструктивного сотрудничества стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряжения. Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея для этого ни денег, ни ресурсов", - написал Дмитриев в Telegram.

Вероятно, переговорщик Путина имел в виду Украину и ее западных союзников. Как прямо заявил глава МИД Британии Дэвид Лемми:

"Наше суждение заключается в том, что Путин продолжает обманывать, продолжает тянуть время... Он продолжает бомбить Украину. Ее гражданское население. Ее энергоносители. Мы видим вас, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете".

Оптимизм относительно потенциальных переговоров давно исчез. Зато, как свидетельствуют украинские и западные эксперты, растет опасение нового российского наступления весной и летом.

Договоренности, достигнутые во время переговоров в Джидде, выглядят размытыми, без всякого механизма контроля, говорят эксперты. В частности, профессор стратегических исследований Филлипс О'Брайен заявил:

"Нет прекращения огня. Продолжаются атаки на энергетические объекты, и часть соглашения по Черному морю - это мелочи. Настоящее прекращение огня означало бы отсутствие боев вдоль линии соприкосновения".

Он добавил, что Россия не хотела открыто выступать против Трампа. Кремль делает вид, что тоже хочет мира, но "все еще верит, что на поле боя можно достичь успехов".

Арина Луцевич из Chatham House подтверждает:

"У нас нет прекращения огня. Точка. И мы не имеем никаких обязательств со стороны России, поскольку они выдвигают условия даже по частичному прекращению огня в западной части Черного моря, требуя за это ослабления санкций, в том числе банковских санкций ЕС. Российское предложение Америке: "Прекратите тратить деньги на войну, которую Украина не может выиграть, так давайте зарабатывать деньги вместе". И в рамках этого толчка они будут пытаться обвинить Украину в обструктивности".

Эксперт отмечает, что американцы не подошли к этим переговорам, учитывая то, как Россия ранее нарушала любые договоренности. Луцевич заявила, что США вытаскивают Россию из изоляции, не получив за эту услугу ничего.

Ключевым фактором, сдерживающим реальный прогресс, остается позиция США. Как отметил бывший американский дипломат и бывший президент Совета США по международным отношениям Ричард Гаас:

"Самым большим вопросом остается политика США... Администрация Трампа использовала комбинацию давления и стимулов, чтобы убедить обе стороны прекратить войну. Но ее подход был направлен на то, чтобы предлагать преимущества России, одновременно оказывая сильное давление на Украину".

Путин не хочет мира: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, РФ усилила удары по Украине с тех пор, как в середине февраля начались мирные переговоры под руководством США. При этом атаки "масштабнее и эффективнее", отчасти из-за того, что Россия изменила тактику использования дронов, сообщило The Telegraph. По словам экспертов, это признак того, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира.

4 апреля Россия демонстративно ударила по Кривому Рогу, убив около 20 человек, в том числе и детей. Сегодня Путин ударил по Киеву.

По мнению руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, Россия делает это намеренно. "Они не уважают США и никого в мире, они хотят убивать украинцев и уничтожить Украину, и не хотят мира", - подчеркнул Ермак.

В то же время доцент Центра тоталитарных исследований Института Пилецкого (Польша) Ян Гарнер считает, что Путин уже не способен закончить войну, даже если бы захотел. По его словам, Кремль не демонстрирует никаких намерений сворачивать агрессию даже при наличии удобного повода, который дают США, поэтому похоже, что Путин считает окончание войны значительно большим риском для себя, чем ее продолжение.

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