Зеленский надеется, что европейцы раскроют глаза американцам.

На следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон посетят США. Как передает корреспондент УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский возлагает определенные надежды на эти визиты.

"Это очень важно, потому что, как по мне, они должны сидеть за столом переговоров как представители Европы. Я не могу сказать, кто сейчас будет представлять Европу, но считаю, что хотя бы один человек будет представлять ЕС. И безусловно, Великобритания также должна быть за столом", - сказал он.

По мнению украинского лидера, во время поездки в Вашингтон Стармер и Макрон опишут партнерам в США "реальную ситуацию" в российско-украинской войне.

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"Я говорю, что это очень срочные поездки представителей, руководителей Франции, Великобритании в США. Я думаю, что они опишут реальную ситуацию нашим стратегическим партнерам. А потом, когда они вернутся, я надеюсь, у нас будет встреча со всеми партнерами из Европы, и мы определим наши следующие шаги", - заявил глава государства.

Европейские лидеры начали "паломничество" в США

Как сообщал УНИАН, на следующей неделе Стармер и Макрон посетят Соединенные Штаты Америки. Британский политик представит президенту США Дональду Трампу план развертывания в Украине европейских военнослужащих.

Издание The Telegraph написало, что речь идет о развертывании менее чем 30 000 европейских военных. Ожидается, что премьер-министр Великобритании подробно расскажет о том, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США.

При этом Стармер будет призывать Трампа держать американские истребители и ракеты в Восточной Европе в состоянии готовности, чтобы "ответить смертоносной силой, если Россия нарушит условия любого перемирия".

На этой неделе на аудиенции у Трампа уже побывал президент Польши Анджей Дуда.

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