Украина обогнала Китай и США и заняла вторую позицию в рейтинге.

Россия заняла первое место в мировом рейтинге киберпреступности. По результатам исследования Оксфордского университета, следом за ней идут Украина, КНР, США и Нигерия, пишет DW.

В течение трех лет ученые изучали, откуда чаще всего исходят киберпреступления. Они опросили 92 специалиста по этому вопросу со всего мира, чтобы выяснить, какие страны являются главными источниками пяти основных типов киберпреступлений. Эти специалисты оценивали страны, учитывая частоту кибератак, уровень мастерства и технические способности хакеров, живущих там.

В результате исследования Россия заняла первое место и получила 58,39 балла, следом идут Украина с 36,44 балла, Китай с 27,86 балла, США с 25,01 балла и Нигерия с 21,28 балла. В топ-10 также вошли Румыния, Северная Корея, Великобритания, Бразилия и Индия.

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По мнению одной из авторов исследования Миранды Брюс, эти данные помогут национальным органам кибербезопасности лучше понимать, где находятся главные центры хакерской активности.

"Теперь мы имеем более глубокое понимание географии киберпреступности и того, как разные страны специализируются на разных видах киберпреступности", - отметила Брюс.

Издание отмечает, что во время представления результатов своего исследования, ученые выразили интерес к изучению того, как разные характеристики страны, включая образовательный уровень, размер экономики (ВВП) и степень коррупции, могут влиять на киберпреступность.

Что такое киберпреступление

Киберпреступление часто остается скрытым, поскольку хакеры используют различные методы, чтобы скрыть свое местонахождение и обезличить свои действия.

Они создают фальшивые учетные записи и используют специализированные инструменты для обеспечения своей анонимности, что делает отслеживание и предотвращение преступлений, связанных с использованием компьютерных технологий, особенно сложной задачей.

Кибератаки Украины против РФ

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло детали новых масштабных кибератак против России. Под ударом оказались не только государственные учреждения России, но и частные компании, которые платят налоги и способствуют финансированию войны против Украины.

Ранее в ГУР рассказали подробности кибератаки на центр космической гидрометеорологии РФ. В рамках спецоперации, была уничтожена база данных Дальневосточного центра космической гидрометеорологии и научных исследований "Планета".

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