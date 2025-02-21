Спецпредставитель Трампа также общался с другими представителями высшего руководства Украины.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлогг сделал первое заявление после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На своей странице в соцсети X он отметил, что провел насыщенный день общения с высшим руководством нашей страны.

"Длинный и насыщенный день общения с высшим руководством Украины. Обширные и позитивные дискуссии с Владимиром Зеленским, мужественным лидером страны, находящейся в состоянии войны, и его талантливой командой национальной безопасности", - написал он.

Слова Келлогга стали ответом на первое заявление Зеленского после встречи с ним в Киеве. По словам президента Украины, встреча со спецпредставителем Трампа вернула надежду на то, что наша страна продолжит сотрудничать с США.

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"С генералом Келлоггом мы обсудили ситуацию на линии фронта, необходимость освобождения всех наших военнопленных, содержащихся в России, и необходимость четкой, надежной системы гарантий безопасности - такой, которая обеспечит, что эта война никогда не вернется и что Россия больше не будет уничтожать жизни людей", - поделился Зеленский на своей странице в соцсети X.

Встреча Зеленского и Келлогга в Украине - что известно

Напомним, что 19 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлогг прибыл в Киев. На вокзале его встречала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился, что спецпредставитель США Кит Келлогг должен пообщаться с украинскими гражданами и военными во время своего визита в Киев, чтобы определить правильную позицию Вашингтона в вопросе завершения войны. По словам президента, важно, чтобы Келлогг сам походил по Киеву, по другим городам, пообщался вживую с нашими людьми.

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