Одиозная дипломатка заговорила о "российских крыльях".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала подачу Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО.

Одиозная дипломатка сделала пост в Telegram.

"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в натовскую помойку. А мы в будущее России. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!", - написала Захарова.

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Вступление Украины в НАТО

Украина уже давно заявила о своем желании стать членом НАТО. Однако некоторые страны-члены альянса скептически относятся к евроатлантической перспективе Украины. В частности, 14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

На летнем саммите НАТО в Мадриде страны-члены утвердили комплексный пакет помощи Украине и выразили готовность оказывать ей помощь в войне с РФ до победного завершения. Тогда заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, возглавлявший делегацию Украины на саммите НАТО, заявил, что доволен результатами саммита, а также подчеркнул, что Киев сохраняет курс на вступление в Альянс.

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