47% опрошенных немцев высказали сомнение по поводу санкций и считают, что они вредят больше Германии, чем стране-агрессору.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину почти половина немцев считают, что санкции против РФ вредят Германии больше, чем России.

Об этоv свидетельствуют результаты опроса института Insa, сообщает Bild am Sonntag.

Около 47% опрошенных немцев высказали сомнение по поводу санкций и считают, что они вредят больше Германии, чем стране-агрессору России.

36% выступают за то, что ущерб от санкций примерно одинаковый, как для Германии, так и РФ.

12% опрошенных респондентов высказали мнение, что Россия страдает от санкций больше.

Также, исследование показало, что большинство немцев, около 74%, готовятся к финансовому спаду и росту безработицы. Еще 83% считают, что цены продолжат расти.

63% опрошенных ждут, что Германия объявит так называемый режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса. Еще 83% думаю, что будут ограничения по потреблению энергии и для частных домохозяйств.

Опрос проводил исследовательский институт Insa среди 1003 респондентов в Германии.

Седьмой пакет санкций против РФ:

Европейская комиссия 15 июля одобрила совместное предложение для нового пакета мер в целях сохранения и укрепления эффективности шести всесторонних и беспрецедентных пакетов санкций против России.

7-й пакет предусматривает введение запрета на импорт российского золота, одновременно усиливая экспортный контроль над товарами двойного назначения и передовых технологий.

Также новые меры должны усилить требования к отчетности по укреплению мер по замораживанию активов в ЕС.

16 июля 2022 года бывший министр обороны и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус раскритиковал санкционную политику ЕС. Он заявил, что ЕС направил больше денег России за газ и нефть, чем Украине на помощь.

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