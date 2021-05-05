В Херсонской области 14-летняя девочка пыталась покончить с собой после издевательств старшеклассников в школе-интернате.
Читайте такжеНа Донетчине подруги избили 14-летнюю девушку и заставили голой купаться в рекеКак сообщили в полиции области, в течение года трое 17-летних парней психологически унижали девочку и выражались в ее адрес нецензурной бранью.
«Недавно ученица отказалась ходить на учебу и наглоталась таблеток. К счастью, девочку вовремя доставили в больницу и ее спасли. Об этом случае сообщили в полицию, было открыто уголовное производство по доведению до самоубийства», – говорится в сообщении.
е«Ювенальные полицейские выехали в учебное заведение, где четыре часа общались с руководством и учениками. Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления. Позже некоторые из учеников признались, что действительно трое одноклассников без причины оскорбляли ученицу», - рассказали в полиции.
В отношении родителей составлены административные протоколы по ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Потерпевшая сейчас учится дома дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.
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