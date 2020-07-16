Евросоюз призывает Россию признать причастность к сбитию самолета рейса MH17

В Евросоюзе ожидают, что Россия всецело будет способствовать усилиям по установлению ответственности за сбитие самолета.

Европейский Союз призывает Российскую Федерацию признать причастность к сбитию самолета авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля от имени ЕС по случаю шестой годовщины сбития самолета рейса MH17 "Малазийских авиалиний".

"17 июля мы отмечаем шестую годовщину сбития самолета рейса MH17 "Малазийских авиалиний", когда погибли 298 человек 17 национальностей. Европейский Союз глубоко соболезнует всем, кто потерял своих родных", - отметил Боррель.

В заявлении отмечается, что Евросоюз еще раз подчеркивает о полной поддержке всех мер, направленных на установление истины, обеспечение правосудия и привлечения причастных к ответственности по делу о сбитии самолета рейса MH17. "Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз отмечает все шаги, предпринятые в этом отношении, и ожидает, что Россия признает свою причастность и всецело будет способствовать усилиям по установлению ответственности", - отмечается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса MH17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малазийского "Боинга" начался 9 марта 2020 года.

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