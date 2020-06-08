Ни один из четырех подозреваемых по делу MH17 снова не явился на суд в Нидерландах - судья

Интересы российского террориста Пулатова представляет адвокат.

Ни один из первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17 в июле 2014 года сегодня не явился на судебное заседание Окружного суда Гааги, которое проходит в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама).

Об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс во время открытия второго блока слушаний, который транслируется на официальном сайте, посвященном судебному процессу по делу MH17 (www.courtmh17.com).

Читайте такжеВ Нидерландах начинается второй блок слушаний судебного процесса по делу MH17В частности, судья сообщил, что из четырех подозреваемых никто не появился, хотя интересы гражданина Российской Федерации Олега Пулатова представляет адвокат.

Как сообщал УНИАН, 9 марта начался судебный процесс относительно первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета рейса МН17, однако подозреваемые граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко не явились на судебное заседание.

В то же время суд готов заочно вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.

В заседании принимали участие защитники Пулатова - два адвоката из нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt. Также на слушаниях присутствовала российская адвокат Елена Кутьин.

Судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что материалы дела MH17 насчитывают 36 тыс. страниц и имеют огромное количество мультимедийных файлов в цифровом формате.

В суд от прокуроров поступила информация, что на сейчас 49 родственников желают воспользоваться правом выступления в суде, 82 - желают подать письменную декларацию относительно ожиданий от суда, и 84 - желают подать заявление с требованием выплаты компенсации.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram