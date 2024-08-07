По его словам, это может сделать только тот президент США, "которого уважает Путин".

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что необходимо продвигать "приемлемый мир" для Украины.

Как сообщает Голос Америки, во время предвыборного мероприятия в Филадельфии ближайший союзник Трампа сказал, что "нужно верить в мир и принести его в этот регион". Вэнс также заявил, что "украинцам не хватает военных", не уточнив, на чем базируются эти выводы.

Кроме того, кандидат на должность вице-президента повторил, что Россия бы никогда не напала на Украину, если бы тот был главой Белого дома. По его словам, принести мир в Украину может только переговорщик, которого уважает российский диктатор Владимир Путин.

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"Есть ли здесь кто-то такой есть? Очевидно, мы сейчас - среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает (кандидата в президенты США от демократов - УНИАН) Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир", - утверждает Вэнс.

Он добавил, что во внешней политике США "имеют рычаги для переговоров, благодаря которым можно отключать энергию или перекрывать доступ к ней там, где есть плохие ребята".

Война в Украине - позиция Вэнса

Джей Ди Вэнс известен громкими заявлениями против Украины. Он, например, выступал категорически против американской военной помощи Киеву.

Кандидат в вице-президенты США от Трампа заявил, что Штаты не могут произвести достаточно оружия для победы Украины. В то же время пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отвергла такое утверждение.

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