Ранее CNN писал, что Шольц во время визита в США отказался брать публичное обязательство по остановке "СП-2".

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил в разговоре с американцами намерение остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" в рамках санкций против России, если та нападет на Украину.

Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, пишет Укринформ.

"Хорошие новости заключаются в том, что канцлер Шольц подтвердил то, что вчера говорил президент Байден: если произойдет вторжение, то "Северный поток-2" не будет продвигаться дальше", - сказал сенатор.

Читайте такжеРиск российского вторжения в Украину растет - генсек НАТО

Макконнелл обратил внимание, что у Администрации Байдена есть все полномочия ввести санкции против Москвы уже сейчас, а не ждать возможного вторжения РФ в Украину.

Республиканец приветствовал усилия коллег по разработке нового законопроекта об обязательных санкциях против российского газопровода.

Позиция Германии по"Северному потоку-2"

На итоговой пресс-конференции с Байденом в Вашингтоне 8 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался даже называть проект и не взял на себя обязательства остановить сертификацию "трубы Путина" в случае полномасштабного нападения РФ, писал CNN.

Именно Германия активно выступала за строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" вопреки позиций многих стран Европы о том, что российская труба является стратегическим инструментом политического влияния Путина и в будущем грозит ЕС энергетической зависимостью от России.

Сейчас сертификация газопровода приостановлена из-за выявленных нарушений немецкого и европейского законодательства.

Учитывая спровоцированный Кремлем кризис на российско-украинской границе, судьба "СП-2" неизвестна.

Вас также могут заинтересовать новости: