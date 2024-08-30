Лицензии на продажу спиртного доступны ресторанам и местному полю для гольфа, но местные законы по-прежнему запрещают работу баров, клубов и магазинов спиртных напитков в городе.

120-летний сухой период в Кардстоне, Канада, закончился на этой неделе. В городе легально подали первые алкогольные напитки.

Как пишет The Washington Times, в прошлом году сухой закон был снят 5 голосами городского совета против 2. Это позволило выдавать лицензии на продажу спиртных напитков местным заведениям. После нескольких месяцев подготовки ресторан High 5 в Кардстоне стал первым, кто предложил гостям крепкий напиток.

"Немного ошеломляюще и немного нервно... Мы рады предложить обществу то, чего не было раньше", - рассказал совладелец ресторана Ричард Болье.

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Как сообщается, лицензии на продажу спиртных напитков доступны ресторанам и местному полю для гольфа, но местные законы по-прежнему запрещают работу баров, клубов и магазинов спиртных напитков в городе.

Сухой закон в Кардстоне: что известно

Город, расположенный в провинции Альберта, впервые запретил алкоголь в 1902 году. Позднее Альберта внедрила политику запрета на всю провинцию, однако сняла запрет в 1924 году. Кардстон же оставался "сухим" городом и сохранял это положение почти столетие.

Город был основан членами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которая запрещает употребление алкоголя, и по состоянию на 2021 год 62% населения города принадлежали к церкви.

"Это может очень сильно изменить наш город. Мы не узнаем, пока это не произойдет. Есть ли у меня страхи? Да. Но я доверяю людям. Изменения могут быть хорошими, изменения могут быть плохими - посмотрим", - говорит мэр Кардстона Мэгги Кронен.

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