Операцию проведут в США, поскольку канадские врачи не специализируются на такого рода хирургических вмешательствах.

Власти провинции Онтарио оплатят вагинопластику для местной жительницы с сохранением полового члена.

Как пишет National Post со ссылкой на постановление суда провинции, отказ в процедуре нарушит гарантированное Хартией право человека на личную безопасность. В судебных документах истицу упоминают как К.С.

В 2022 году ей отказали в финансировании процедуры в рамках страховки OHIP. Операцию должны провести в клинике в Остине (Техас), поскольку в Канаде такие операции не проводятся.

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По данным издания, 33-летняя К.С. родилась мужчиной, однако идентифицирует себя женщиной. OHIP отклонил ее просьбу о финансировании, заявив, что процедура не включена в список процедур по смене пола и, следовательно, не является застрахованной услугой.

К.С. подала апелляцию на это решение, утверждая, что принуждение к удалению пениса будет похожим на незаконную конверсионную терапию. Ее также беспокоил риск осложнений, например, недержание мочи и оргазмической дисфункции. Она утверждала, что процедура аналогична вагинопластике, проводимой в Онтарио, но не включает пэнэктомию.

Апелляционная комиссия отменила решение OHIP, постановив, что вагинопластика не обязательно должна включать удаление полового члена. Обе процедуры входят в страховку OHIP, но отдельно, поэтому К.С. имеет право на финансирование.

"Требование к трансгендеру или небинарному человеку, рожденному мужчиной, удалить половой член, чтобы получить государственное финансирование на вагинопластику, было бы несовместимым с ценностями равенства и безопасности личности", - постановила судья Бриз Дэвис.

Следовательно, К.С. получит $20 тыс. на компенсацию судебных расходов. Стоимость операций по смене пола в клинике в Техасе варьируется от $10 до $70 тыс.

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Как сообщал УНИАН, заядлый путешественник 25-летний португалец Даниэль Пинто во время очередного путешествия по странам западной Азии случайно "открыл" в Бутане (небольшая страна рядом с Бангладеш) "деревню пенисов".

Мужчина успел побывать в более чем в 121 стране мира, но такой диковинки еще не видел. Поселение, переполненное фаллическими символами всех форм и размеров, называется Сопсокха. Оно находится западнее центра страны, окруженное характерными для этой местности рисовыми полями.

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