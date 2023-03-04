Говорили и о ситуации на фронте, особенно на восточном направлении.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Канады Уэйном Эйром поставки военной помощи - вооружения и боеприпасов.

Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook, отметив, что рад приветствовать в Украине генерала Уэйна Эйра.

"Имели откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на восточное направление. Обсудили вопросы поставки военной помощи: вооружения и боеприпасов", - отмечает Залужный.

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Он подчеркнул, что Украина и Канада и в дальнейшем будут развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Канада - союзник Украины

Как сообщал УНИАН, 27 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна продолжит использовать все имеющиеся средства для поддержки Украины столько, сколько это потребуется.

Он отметил, что в прошлом году Канада обязалась выделить более 5 млрд канадских долларов на помощь Украине, в том числе и более 1 млрд долларов на военную помощь.

Также Канада проводит обучение украинских военных в рамках операции UNIFIER и передает Украине 8 боевых танков Leopard 2 и систему противовоздушной обороны NASAMS.

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