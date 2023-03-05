Канадские военные обучают украинских защитников в Великобритании и Польше.

В Великобритании и Польше продолжают проходить подготовку к работе с немецкими танками Leopard военнослужащие Вооруженных сил Украины. Их обучают, в частности, представители Канады.

В Twitter Вооруженных сил Канады опубликовали фотографии с обучения ВСУ. Отмечается, что в течение месяца военные проводили боевые стрельбы и изучали основы использования Leopard 2.

"За прошедший месяц члены Вооруженных сил Канады в Великобритании и Польше вместе с польскими и норвежскими вооруженными силами инструктировали украинских новобранцев по боевой стрельбе и основам использования танка Leopard 2", – говорится в сообщении.

Видео дня

Танки Leopard для Украины

В рамках танковой коалиции ряд стран обязался поставить Украине танки Leopard. Известно, что доставку танков в Польшу для последующей передачи Украине уже начала Канада. Изначально страна обещала передать 4 танка, однако позднее в Канаде изменили решение и обязались поставить еще 4 танка.

Кроме того, Испания выделила свыше 4 миллионов евро на ремонт танков Leopard, предназначенных для украинских военных. В настоящее время для отправки в Украину готовят шесть боевых танков Leopard 2.

24 февраля 2023 года, в годовщину российского вторжения в Украину, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что первые танки Leopard 2 уже прибыли в страну. Речь идет о четырех танках от Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: